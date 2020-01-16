З 15 січня у Тернополі рекомендовано тимчасово припинити проведення загальноміських заходів у закритих приміщеннях з метою запобігання розповсюдженню захворюваності на грип і ГРВІ на території Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідне рішення прийняте на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Для вивчення потенційної загрози поширення грипу, ГРВІ, а також через незначне зростання кількості хворих на пневмонію з важким перебігом, у місті сформовано оперативний штаб.

Тернопільські медики наполегливо рекомендують при перших симптомах захворювань на грип чи ГРВІ звертатися до сімейного лікаря і не займатися самолікуванням, а найкращим способом захисту від грипу є своєчасна вакцинація.