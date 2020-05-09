Цими вихідними у Тернополі триває цілодобове патрулювання Микулинецького кладовища і Старий парк.

Про це повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Патрулі дбатимуть про громадський порядок і не допускатимуть зібрань людей.

Цілодобове патрулювання пов’язане з відзначенням Дня пам’яті і примирення. Оскільки через карантин цьогоріч масові заходи заборонені.

“У період вихідних триває цілодобове патрулювання на Микулинецькому кладовищі, у Парку Слави, патрулі відповідають за громадський порядок, а також за недопущення якихось масових заходів. Тож ми традиційно посилюємо патрулювання, сподіваємося, що тернополяни перебуватимуть вдома, зважаючи на те, що наступного тижня послаблюються карантинні обмеження. Щодо контрольно-пропускних пунктів, то вони діятимуть і цими вихідними. Щодо наступного тижня, ще будемо вирішувати”, – зазначив Сергій Осадца.

Посилене патрулювання передбачене і на контрольно-пропускних пунктах. Поліцейські вимірюватимуть температуру водіям та пасажирам. Насамперед перевірятимуть іногородній транспорт.

Софія Романська