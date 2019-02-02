У Тернополі цього року оштрафували 80 “зайців”. ВІДЕО
02/02/2019 0
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Більше 10-ти контролерів працюють в громадському транспорті міста. Їх можна зустріти як в тролейбусах, так і в автобусах.
Скількох пасажирів оштрафували за проїзд без квитка від початку року – дізнаєтесь із сюжету ІНТБ.
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