У Тернополі цього року оштрафували 80 “зайців”. ВІДЕО

02/02/2019 0
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Більше 10-ти контролерів працюють в громадському транспорті міста. Їх можна зустріти як в тролейбусах, так і в автобусах.

Скількох пасажирів оштрафували за проїзд без квитка від початку року – дізнаєтесь із сюжету ІНТБ.

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