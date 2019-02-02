У Тернополі цього року оштрафували 80 “зайців”. ВІДЕО

02/02/2019 Розмір тексту:

Більше 10-ти контролерів працюють в громадському транспорті міста. Їх можна зустріти як в тролейбусах, так і в автобусах.

Скількох пасажирів оштрафували за проїзд без квитка від початку року – дізнаєтесь із сюжету ІНТБ.