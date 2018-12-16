У Тернополі триває війна за підприємство. Не обійшлося без поліції

16/12/2018 Розмір тексту:

Заява в поліцію про те, що невідомі незаконно вносять зміни в реєстр нерухомого майна підприємства надійшла 13 грудня від керівника приватної установи. Чоловік розповів, що хтось намагається внести зміни у їхні документи.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР за статтею 190 частина 3 ККУ – шахрайство, вчинене у великих розмірах, повідомляють у поліції.

У ході перевірки стало відомо, що між керівниками підприємства (теперішнім та колишнім) вже деякий час триває цивільно-правовий спір щодо користування будівлями.

На цьому конфлікт не вичерпався. 14 грудня близько 7:20 ранку на територію автотранспортного підприємства зі складськими приміщеннями, що на вулиці Гайовій у Тернополі, зайшла група осіб. Невідомі представилися працівниками приватної охоронної фірми. Їх очолював чоловік, який заявив, що він новий керівник підприємства і має усі необхідні документи.

Люди, які в даний момент перебували на місці події, викликали поліцію. Правоохоронців без проблем пустили на територію. Показали їм і документи та рішення, відповідно до яких на приватному підприємстві змінене керівництво.

Під час конфлікту, який виник, ніхто не постраждав.

Працівники поліції продовжують чергувати на території, аби запобігти порушенню громадського порядку. Усі особи невідомих встановлені.

Правоохоронці перевіряють легітимність документів.