У Тернополі на вулиці Галицькій триває масштабне будівництво дощового колектора, призначеного для покращення навколишнього техногенного середовища та відведення дощових і талих вод з території мікрорайонів: «Канада», «Східний», «Сонячний», «Центр», «Мікрорайон № 6», «Північний».

Ремонтні роботи заплановано провести на ділянці від існуючого колектора (транспортна розв’язка вулиць Збаразька – Вояків дивізії «Галичина» – Бродівська) до транспортної розв’язки «Проспект Злуки – вул. Генерала Тарнавського – вул. Коновальця».

Окрім того, паралельно розпочалися підготовчі роботи з капітального ремонту проїжджої та пішохідної частин на вул. Галицькій – від ПрАТ «Тернопільське АТП 16127» до вул. Енергетичної, що сприятиме покращенню транспортної ситуації на даному мікрорайоні.

«За роки експлуатації вулиці тут погіршилося асфальтобетонне покриття і стан інженерних мереж. Заміни, зокрема, потребують водопровідні мережі, побутова каналізація та дві нитки напірного каналізаційного колектора. Через це під час злив затоплюються підвали житлових будинків на вул. Галицькій, а пориви напірних колекторів призводять до зупинок каналізаційної насосної станції №7, – пояснив міський голова Сергій Надал. – Окрім цього, Тернопіль активно розбудовується, утворюються нові мікрорайони, тож зона каналізування колектора збільшується практично щодня».

Траса під колектор вільна від забудови (крім автостоянки АТП-16127) і являє собою природне русло дощових і талих вод з ухилом до Тернопільського ставу. Водозбірна площа складає 938 га.

Оскільки будівництво колектора є надзвичайно масштабним проєктом, ремонтні роботи проводитимуться тут у два етапи.

На даний час підрядною організацією розпочалося будівництво колектора від ПК 3+80 до ПК 8+02 довжиною 422 пог.м.

Працівниками підрядної організації уже демонтовано тимчасові споруди на стоянці автотранспорту, влаштовано земляну траншею траси колектора довжиною 170 пог. м, виконано шурфування наявних інженерних мереж, прокладено самопливну каналізацію та проведено завезення та складування будівельних матеріалів (дорожні плити та перекриття).

Загалом, проєктом передбачено:

будівництво дощового колектора К2 – 1982 м;

влаштування зовнішньої водопровідної мережі В1 Ø 225х13,4 – 984 м;

влаштування зовнішньої мережі каналізації К1 – 1209 м;

влаштування мережі напірної каналізації К1Н Ø 630 х37,4 – 2130 м;

перенесення кабелю електропостачання силовою напругою 10 кВ – 170 м;

перенесення кабелів зв’язку – 150 м;

влаштування мережі зовнішнього електроосвітлення – 260 м;

перекладка газопроводу – 101 м;

перекладка теплотраси – 282 м;

влаштування теплової камери – 2 шт.

На проведення робіт з будівництва колектора у 2021 році передбачено кошти Державного фонду регіонального розвитку у розмірі 10 399,20 тис. грн. (розпорядження КМУ від 12 квітня 2021 року №297) та співфінансування з бюджету громади у розмірі 17 100,00 тис. грн. Загальна вартість робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією становить 110 631,396 тис. грн.