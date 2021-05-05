До 5 серпня у Тернополі триватиме фотоконкурс «Історія поруч». Організатором події виступає комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр Тернополя».

Проводять фотоконкурс для популяризація історії міста та відновлення у жителів духу справжнього міщанина та гордості за малу Батьківщину. Участь у конкурсі може взяти будь-хто, незалежно від віку та місця проживання.

До участі у конкурсі приймають фотографії на яких відображена особа в історичному образі на фоні Тернополя. Надсилати роботи необхідно в електронному вигляді у форматі JPG(JPEG) на адресу tic.ternopil@gmail.com. Необхідно також вказати коротку інформацію про обраного героя, який відображений на фото, яким чином він пов’язаний з історією Тернополя та його роль у житті міста, чому саме ця особистість вибрана. Фотоколажі на конкурс не приймають. З детальними умовами фотоконкурсу можна ознайомитися тут.

Переможці отримають Дипломи першого, другого та третього ступенів та цінні подарунки. Оцінюватиме конкурсні роботи журі. Окрім цього на сторінка соціальних мереж Тернопільського інформаційного центру Тернополя проходитиме відкрите голосування у номінації «Глядацькі симпатії». Результати оголосять 28 серпня 2021 року на головній сцені міста. Всі учасники фотоконкурсу матимуть можливість пройтися урочистою ходою у своїх образах головними вулицями міста. 10 кращих фотографій використають для створення рекламної продукції про наше місто (буклети, календарі, путівники), а моделі або ж самі автори в історичних образах зможуть брати участь у зйомках відеороликів про Тернопіль та у міських масових заходах.

Фото Kurt Lee