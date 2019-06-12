Півсотні випадків травмувань реєструють медики щодня. Діти активно катаються на велосипедах, роликах, травмують руки й ноги, не поодинокі випадки і черепно-мозкових травм.

У Тернопільській обласній дитячій лікарні просять батьків більше дивитись за дітьми та розповідати про обережність.

Переломи стегна, рук та ніг, забої, вивихи – у Тернопільській обласній дитячій лікарні ледь не кожне ліжко зайняте травмованими пацієнтами, повідомляє телеканал Тернопіль 1. Жанна уже тиждень доглядає за 5-річним сином. Жінка розповідає, у цьому відділені уже не вперше. Рік тому із зламаною рукою тут лежав старший син. А тепер й молодший, Владислав палець травмував на городі сапою.

У травматологічному відділені й Ірина разом із сином Олегом. Трирічному хлопчику притисли пальці шлагбаумом, тепер хлопчик в гіпсі.

Таких пацієнтів ще з півсотні, розповідає завідувач ортопедо-травматологічного відділення. Здебільшого діти падають з дерев, травмуються під час катання на роликах чи велосипеді.