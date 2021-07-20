Тричі на тиждень у Тернополі готують безкоштовні обіди потребуючим людям. Безхатьки та малозабезпечені приходять до благодійної їдальні, щоб отримати гарячий обід. Більшість із них не мають можливості повноцінно харчуватися.

Потребуючих людей у Тернополі чимало. Відтак благодійна їдальня планує розширити потужності, – каже директор БФ “Карітас” о. Андрій Марчук. Втім, для цього необхідна підтримка меценатів.

“Люди, які потребують допомоги, приходять на обід до Карітасу тричі на тиждень: щопонеділка та щосереди та щоп`ятниці о 12 год. У час пандемії COVID-19 їдальня працює у режимі роботи «їжа на виніс». Готові страви видають лише в індивідуальному, принесеному з собою або одноразовому посуді. Функціонує їдальня в основному за рахунок доброчинних пожертв, за підтримки парафіяльних спільнот та організацій. Також деякі добродії надають безпосередньо продукти для обідів – консервації, закрутки та сезонні продукти”.

Благодійній їдальні можна пожертвувати крупи, макаронні вироби, овочі, цукор. Також є потреба у хлібобулочних виробах, овочах, фруктах, м’ясній та молочній продукції. Приносити продукти можна у приміщення «Карітасу», за адресою: вул. Замонастирська, 1. Також можна пожертвувати кошти.