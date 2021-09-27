Одинадцятий «Бібліофест» пройде у Тернополі 28-30 вересня. Цьогорічна тема фестивалю «Бібліотека – від стереотипів до креативності».

На бібліотечне свято до нашого міста завітають: Макс Кідрук, Анастасія Нікуліна, Зоряна Вовк, Юрій Матевощук, Ніна Нікалео, Олександр Вільчинський, Ірина Мацко, Валентина Семеняк та інші. Різноманітні заходи фестивалю проходитимуть у кінотеатрі «Злата», в Українському домі «Перемога» та у всіх бібліотеках міста.

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 28 вересня о 12.00 на Театральному майдані. Потім у кінотеатрі «Злата» о 14.00 буде книжкова імпреза з Анастасією Нікуліною, а о 15.00 – книго-мандри з Максом Кідруком.

Упродовж 29 вересня чекатимуть гостей у міських дитячих та дорослих бібліотеках. Зокрема, об 11.00 у центральній міській бібліотеці відбудеться відкриття філателістичної виставки до 155-річчя Михайла Грушевського «Великий українець». О 12.30 у бібліотеці-філії №2 для дітей – літературне побачення «Мереживо прози Валентини Семеняк». О 14.00 у бібліотеці-філії №4 для дорослих – відкриття виставки картин Юлії Янчук «Мереживо барв». О 15.00 у бібліотеці-філії №5 для дорослих Юлія Янчук проведе майстер-клас з розпису текстильного сердечка із сушеними травами.

30 вересня о 10.00 в Українському домі «Перемога» працівники книгозбірень міста прийматимуть вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Цього дня пройдуть зустрічі онлайн та офлайн. Так, студенти Галицького коледжу у бібліотеці-філії №4 для дітей о 14.00 проведуть майстер-клас для дівчаток «Секрети підліткового макіяжу». О 14.30 у бібліотеці-філії №5 для дорослих презентують артбук «Історія української культури». Детальніше з усіма заходами фестивалю можна ознайомитися тут.