У Тернополі три дні не буде гарячої води

Планове осіннє промивання водопровідних мереж триватиме у місті дві доби. У зв’язку з цим з 00 години 5 жовтня до 24-ої години 6 жовтня не буде подаватися вода у мікрорайони «Сонячний», «Аляска», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також довколишні села.

У КП «Тернопільводоканал» зауважують, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж. З метою покращення якості води її здійснюють двічі на рік – навесні та восени. У цей період у мережах проводять комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомили, що через проведення ремонтних робіт на водомережах не буде надаватися послуга із постачання гарячої води до усіх абонентів 5, 6 та 7 жовтня 2021 року.

У «Водоканалі» радять не відкладати створення запасу води на останні години четвертого жовтня. Через інтенсивний забір води за короткий період великою кількістю споживачів відбувається збурення осаду заліза на внутрішній поверхні водопровідних труб, що негативно впливає на її якість. А після завершення промивання, впродовж 7 жовтня, воду перед вживанням варто кип’ятити.

У ці дні до помешкань жителів центральної частини міста, мікрорайонів «Новий світ» і «Старий парк» (однак на вулицях Клінічна, Коцюбинського та Підгородня можливі перебої у водопостачанні), вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік) вода надходитиме. З пониженим тиском, тобто вода може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок, її подаватимуть у помешкання на вулицях Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Оболоня, Стадникової, Чернівецька.