Вчора інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали трьох водіїв, які вихідними вчинили ДТП на бульварі Шевченка, вулиці Об’їзній та на вулиці Василя Симоненка.

Всі три водія-порушники, вчинивши автопригоду, поїхали з місця події. Патрульні встановили громадян, розшукали їх автомобілі та склали на водіїв відповідні адмінматеріали.

“Не намагайтесь уникнути відповідальності за вчинене правопорушення. Якщо ви вчинили автопригоду, залишайтесь на місці події та викличте поліцію.

За залишення місця скоєння автопригоди передбачена відповідальність за ст. 122-4 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі 3400 грн, також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або присудити таким водіям адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Кермуйте відповідально та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху”, – закликають у патрульній поліції.