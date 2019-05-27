Наркопритон на вулиці Богдана Лепкого у Тернополі викрили оперативники підрозділу протидії наркозлочинності в області. На власників квартири неодноразово надходили скарги у поліцію.

Люди жалілися на постійний неприємний запах, чужих підозрілих людей у під’їзді та біля будинку, а також на антисанітарію, яку розводили господарі.

Як розповідають у поліції, помешкання належить трьом рідним братам – 19-ти, 30-ти та 34-ох років. Усі вони – наркозалежні особи.

– Шукали те, що продають – інтернетівські закладки. Однієї закладки вистачає десь на тиждень. Середня доза вартує гривень 500. Гроші заробляю, бо працюю – неофіційно підпрацьовую на будові або що де підвернеться, – розповідає господар квартири.

За словами Володимира Присяжнюка – заступника начальника підрозділу протидії наркозлочинності, брати неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за незаконні операції з наркотиками та майнові злочини.



– На зауваження сусідів дані особи не реагували, а навпаки – погрожували людям собакою бійцівської породи. Придбавши одурманюючі речовини, споживачі вживали їх в тій ж квартирі.

У помешканні братів оперативники провели санкціонований обшук в ході якого вилучили заборонені психотропні речовини та прилади для їх вживання й виготовлення. За неповних п’ять місяців працівники УПН зареєстрували 79 фактів збуту наркотиків, двадцяти двом особам оголосили підозру.

Від початку року на території Тернопільщини правоохоронці задокументували вісім фактів організації та утримання місць для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

За вказані кримінальні правопорушення передбачена відповідальність відповідно до статті 317 ККУ. Санкція статті – позбавлення волі від трьох до п’яти років.