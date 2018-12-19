У Тернополі трагічно загинув легендарний актор. ВІДЕО

19/12/2018 0
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У Тернополі під час пожежі загинув народний артист України Петро Трохимович Ластівка.

Пожежа сталася у його квартирі на вулиці Котляревського внаслідок короткого замикання.

Як повідомляють у ДСНС, до гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. У зв’язку із сильним задимленням у під’їзді будинку рятувальники евакуювали 7 людей. На місці пожежі виявили тіло власника квартири.

Петру Трохимовичу Ластівці було 96 років. Він народився 5 червня 1922 року в селі Савинці, нині Рокитнянського району Київської області. За багаторічну працю на сцені отримав звання Заслужений артист УРСР та Народний артист УРСР. Був ветераном Другої світової війни.

Відео TV-4

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