Експрес-тести на COVID-19 проводять водіям тролейбусів і кондукторам у Тернополі. Також передбачене тестування диспетчерів і таксистів, що працювали як спецтранспорт в обласному центрі.

Учора завершили тестувати працівників дитячих садків, – повідомив під час засідання міського оперативного штабу начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Загалом провели близько двох тисяч швидких тестів.

«Працівникам дитячих садків проведено 1775 швидких тестів, з них взято 58 ПЛР-досліджень. Всі негативні. Нині проводимо швидкі тести водіям таксі, повторно водіям громадського транспорту, а також працівникам ДЮСША. Також закуповуємо тест-системи для діагностики методом ІФА. Протягом семи днів у Тернополі зареєстровано всього три нових випадки з діагнозом коронавірусу, минулої доби було виявлено два позитивних результати. Зайнятість ліжок в інфекційних відділеннях — 22%».

Експрес-тести на COVID-19 у Тернополі проводять медикам, працівникам спецслужб, комунальникам.

Софія Романська