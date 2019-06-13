Двоє невідомих осіб взяли в заручники представника окружної виборчої комісії. Злочин трапився в обласному центрі.

Основна вимога зловмисників – автомобіль та безпечний виїзд з приміщення.

Про даний факт свідки події повідомили на лінію “102”. На місце захоплення виїжджали усі екстрені служби, а також працівники головного управління Нацполіції, патрульні, спецпризначенці ТОРу та КОРДу, військовослужбовці Нацгвардії та управління поліції охорони.

Усе це відбувалося в рамках тактико – спеціальних навчань силовиків до яких залучили більше шістдесяти правоохоронців, повідомляють у Національній поліції.

– Ми провели заняття на яких відпрацьовувалася тактика дій забезпечення безпеки за «Скандинавською моделлю», відпрацювали моменти, які стосуються виборчого законодавства, а також тактичні елементи по загальному розвитку особового складу, – розповідає заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.

Тактико-спеціальні навчання були наближені до реальних подій, а тому до охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та превентивної діяльності учасники події віднеслися серйозно.

Окрім іншого, бійці відпрацьовували дії по припиненню масових заворушень. Поетапні навчання, кажуть організатори, дозволяють налагодити взаємодію спецпризначенців, медиків, поліції та військових в екстремальних умовах.