Четвертий бронзовий макет із числа втрачених об’єктів міста відкрили у Тернополі.

Біля морфологічного корпусу Тернопільського медуніверситету що на вулиці Руській, 12, тепер можна побачити, якими колись були у нас Площа ринок та Синагога. Саме ця частина Руської входила до Площі ринок, а Синагога була збудована трохи нижче – на вулиці Паращука, де зараз розташовані майстерні художників і скульпторів.

Четвертий бронзовий макет із числа втрачених об’єктів міста відкрили у Тернополі. Біля морфологічного корпусу Тернопільського медуніверситету що на вулиці Руській, 12, тепер можна побачити, якими колись були у нас Площа ринок та Синагога. Саме ця частина Руської входила до Площі ринок, а Синагога була збудована трохи нижче – на вулиці Паращука, де зараз розташовані майстерні художників і скульпторів.

– Радію, що долучився до проекту збереження історії про втрачену архітектурну спадщину Тернополя, – каже архітектор Володимир Кріса. – Цей монумент буде своєрідною даниною єврейській громаді, яка жила в нашому місті і долучилася до його розвитку. Поруч з макетом Синагоги є фрагмент ринкової площі. Макет встановили у південній частині давньої ринкової площі, яка займала цілий квартал. Від нього залишився лише один будинок у глибині кварталу і на макеті він відтворений. Синагога була розташована за 150 метрів звідси, там, де зараз руїни котельні, де майстерні художників, скульпторів. Там місце не зовсім прохідне, тому макет встановили тут. На бронзовій моделі площі символічно зображена будівля Синагоги, тому можна зорієнтуватися, як до неї пройти. Сам макет Синагоги виконаний у більшому масштабі, ніж площа ринок.

Скульптор проекту «Бронзовий Тернопіль» Дмитро Мулярчук додав, що ринкові площі розташовувалися на пересіченні основних вулиць, торгових шляхів і були візитною карткою всіх західних міст. У Тернополі, на відміну від Львова та Івано-Франківська, Площа ринок не збереглася. До нашого часу вцілів тільки фрагмент будинку з цілого кварталу, який розташований біля фізкультурного диспансеру на вулиці Старий ринок.

За три роки у місті вже встановили чотири бронзові макети: центральну частину довоєнного Тернополя, Парафіяльний костел, Першу Тернопільську гімназію та скульптурну композицію до неї, Площу ринок і Синагогу. Над створенням і встановленням моделей працювала і працює команда фахівців: художник, скульптор Дмитро Мулярчук, архітектор, 3-D моделювальник Володимир Кріса, різьбяр, художник Володимир Дусан, архітектор Борис Солонін, тернополезнавець Тарас Циклиняк. Встановлено макети завдяки підтримці меценатів. Заплановано, що з’явиться ще ряд бронзових міні-копій різних споруд.

– В місті діє програма охорони культурної спадщини, – зазначив Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Вона має декілька блоків, і один з них стосується встановлення бронзових моделей втрачених споруд і пам’яток. Ми поступово рухаємось по складеному плану, щоправда, іноді видозмінюючи початковий задум. Наприклад, там де була гімназія, ми планували поставити пам’ятник гімназисту за партою, але трансформували цю ідею в глобус з позначенням міст куди доля занесла наших видатних гімназистів. Плануємо відтворити ще багато об’єктів: залізничний вокзал, який був архітектурною родзинкою міста, Ратушу, Єзуїтський костел, фігуру святої Теклі, первинний трикутник забудови Тернополя – це те з чого починався Тернопіль до 1540 року. Археологічні дослідження, які проводили впродовж трьох років чітко показали, що Тернопіль був заснований і функціонував до 1540 року, і тут було розвинене господарство, економіка, працювали люди. Є задум показати, як колись виглядала вулиця Валова – тернопляни ходять цією вулицею і п’ють там каву, але не знають, що це була межа міста. Хотілось би зробити колонку на Руській, але в силу того, що цей проект дороговартісний шукаємо спонсорів, меценатів, які б підтримали його.

Ольга Трач

Фото Аліна Жайворонко