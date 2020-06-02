Випускний у Тернополі буде. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Попередньо його планують провести наприкінці липня після завершення зовнішнього незалежного оцінювання.

“Моя донька цьогоріч випускниця і нам дуже подобається традиційна хода！Такою ходою випускників не може похвалитись жодне місто України！Тим паче, Тернопіль — молодіжна столиця, свято випускника має бути обов’язково! У дітей і так цей рік не простий！Не забирайте у них ще й свято, яке вони так довго чекали”, – зазначає тернополянка Оксана Сава.

Епідеміологи сподіваються, що ситуація з коронавірусом в липні буде стабільною. Відтак це дасть змогу організувати традиційну ходу випускників у Тернополі.

“Я щиро сподіваюся, що ситуація із коронавірусом буде стабільною і ми зможемо зробити справжнє свято для наших випускників. Попередньо випускний запланували провести після здачі ЗНО”, – наголосив Сергій Надал.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України рекомендує не проводити випускних вечорів. Усе ж кінцеве рішення приймають органи місцевої влади.

Софія Романська