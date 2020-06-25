П’ятнадцять нових випадків зараження коронавірусом виявили учора у Тернополі. А загалом в області COVID-19 підтвердили у 29-ти людей. Відтак число інфікованих у регіоні наближається до двох тисяч.

В обласному центрі почастішали випадки коронавірусу. Регіональна комісія з ТЕБ та НС рекомендує посилювати санітарно-епідеміологічні обмеження, а також не дозволяє переходити до наступного етапу адаптивного карантину.

«За рішенням Уряду, в Україні адаптивний карантин діятиме до 31 липня. Це дозволяє регулювати обмеження залежно від епідситуації. Рішення щодо посилення та послаблення карантинних обмежень приймає регіональна комісія з ТЕБ та НС. Відтепер регулюватиметься ситуація відповідно до відсотку виявлення нових хворих. Він не повинен перевищувати 11%, якщо мова йде про послаблення карантину. В умовах епідситуації, яка склалася у Тернополі, наразі ми не закривали окремі суб’єкти господарювання, а лише посилили протиепідемічні вимоги. Зокрема, було прийнято рішення: вважати неможливим на території Тернопільської територіальної громади проведення заходів з послабленням карантинних обмежень. Також було прийнято рішення заборонити проведення в місті масових заходів у закритих приміщеннях, окрім проведення зовнішнього незалежного оцінювання», – пояснює начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Учора в обласному лабораторному центрі протестували 91 особу на антитіла до коронавірусу. Однак імунітету до COVID-19 не виявили в жодної людини.

Софія Романська

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