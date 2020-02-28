Кінотеатр на вулиці Франка, 8 передали на баланс комунального підприємства «Тернопільська кінокомісія».

До цього він перебував на балансі комунальної установи «Тернопільський міський Палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса».

Зробили це для того, щоб модернізувати його, і щоб тернополяни могли дивитися фільми на великому екрані. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– З метою ефективного та функціонального використання нежитлових приміщень за адресою вулиця Івана Франка, 8, забезпечення доступу населення до кращих зразків українського та світового кіно просимо підтримати дане рішення, – озвучив Василь Кармазин, заступник начальника управління культури і мистецтва. – Звучить воно так: «Комунальній установі Тернопільський міський Палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса передати безоплатно на баланс комунального підприємства «Тернопільська кінокомісія» нежитлові приміщення за адресою місто Тернопіль, вулиця Івана Франка, 8».

Чому «Кінопалац» передали з однієї комунальної установи іншій пояснив заступник міського голови Леонід Бицюра.

– У зв’язку з конфліктом господарюючих суб’єктів Тернопіль зараз залишився без кінотеатру, – сказав він. – Наш муніципальний кінотеатр не має відповідної системи, щоб демонструвати сучасні фільми. Треба робити модернізацію звуку, екрану, відеопроектора, можливо глядацького залу. Треба запровадити систему електронної купівлі квитків, до якої тернополяни вже звикли. Тому є необхідність передати «Кінопалац» Кінокомісії, щоб ми цей кінотеатр модернізували і запустили в роботу.

Зацікавлені організації можуть звертатися з пропозиціями щодо відновлення роботи кінотеатру за телефоном: 067 259 16 65. Кінотеатр “Палац Кіно” відкрили в Тернополі в 2006 році, зал розрахований на 218 місць. В останні роки у ньому проводили тільки фестивалі кіно «Кінохвиля».

Ольга Трач