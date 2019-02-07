У Тернополі таксист скоїв аварію. Постраждала пасажирка
07/02/2019 0
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6 лютого близько 23:00 на проспекті Злуки у Тернополі трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляють Тернополяни, на дорозі зіткнулися дві автівки: таксі “Шевроле” та “БМВ”. За попередніми даними поліції, водій таксі порушив правила дорожнього руху.
Водія і пасажирку таксі шпиталізовано в лікарню. Як стало відомо, у кермувальника 1966 р. н. лікарі виявили струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, забій шийного відділу хребта. У пасажирки 1995 р. н лікарі виявили струс мозку і закриту черепно-мозкову травму.
Зараз усі обставини інциденту з’ясовує слідчий.
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