У Тернополі таксист скоїв аварію. Постраждала пасажирка

Як повідомляють Тернополяни, на дорозі зіткнулися дві автівки: таксі “Шевроле” та “БМВ”. За попередніми даними поліції, водій таксі порушив правила дорожнього руху.

Водія і пасажирку таксі шпиталізовано в лікарню. Як стало відомо, у кермувальника 1966 р. н. лікарі виявили струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, забій шийного відділу хребта. У пасажирки 1995 р. н лікарі виявили струс мозку і закриту черепно-мозкову травму.

Зараз усі обставини інциденту з’ясовує слідчий.