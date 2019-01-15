У Тернополі таксист побив пасажира. ВІДЕО
Інцидент трапився поблизу магазину “Сільпо”.
Зі слів очевидців таксист відчинив двері зі сторони пасажира та витягнув чоловіка. Запитав чи той заплатить, після чого вдарив у лице. Не отримавши грошей за проїзд водій таксі поїхав.
Очевидці кажуть, пасажир був напідпитку та приголомшений даною ситуацією.
Детальніше – в сюжеті телеканалу Тернопіль 1.
У Тернополі водій таксі побив пасажира
У Тернополі водій таксі побив пасажираІнцидент трапився поблизу магазину "Сільпо". Зі слів очевидців таксист відчинив двері зі сторони пасажира та витягнув чоловіка. Запитав чи той заплатить, після чого вдарив у лице. Не отримавши грошей за проїзд водій таксі поїхав. Очевидці кажуть, пасажир був на підпитку та приголомшений даною ситуацією.#Тернопіль1 #новини
Опубліковано Т1 Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.
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