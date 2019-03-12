У Тернополі таємнича художниця покаже “Black”
14 березня до Тернополя завітає молода загадкова художниця зі Львова Henyk. Загадкова тому, що відомо про неї небагато. Творить під псевдонімом Henyk, який походить від імені Євгенія, а свого прізвища художниця не розкриває. Ще відомо, що її покровителем є знаний художник-авангардист Петро Гулин.
У нашому місті Henyk презентує виставку «Black».
– Полотна, які увійшли до цієї експозиції – результат дослідження чорного кольору, – каже художниця. – Я замислилась над тим, чим є чорний колір для мене. Асоціації з ним відносять у сферу містики та аскетизму. Пляма чорного кольору на полотні уособлює в моїх фантазіях глибоке озеро, яке поглинає погляд.
Henyk родом із Полтави, але живе і творить у Львові. У 2004-2010 роках навчалась у Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. З 2008 року виставляється на обласному та міжнародному рівнях. Її роботи є у приватних колекціях України і закордоном. У 2014 мала персональну виставку у Львові, а в 2015 – спільну виставку із Петром Гулиним у Луцьку. Познайомитися із творчістю та самою художницею тернополяни матимуть можливість на відкритті виставки 14 березня о 19.00 у галереї «Бункермуз», що на бульварі Тараса Шевченка, 1.
Ольга Трач
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