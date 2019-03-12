У Тернополі таємнича художниця покаже “Black”

12/03/2019 Розмір тексту:

14 березня до Тернополя завітає молода загадкова художниця зі Львова Henyk. Загадкова тому, що відомо про неї небагато. Творить під псевдонімом Henyk, який походить від імені Євгенія, а свого прізвища художниця не розкриває. Ще відомо, що її покровителем є знаний художник-авангардист Петро Гулин.

У нашому місті Henyk презентує виставку «Black».

– Полотна, які увійшли до цієї експозиції – результат дослідження чорного кольору, – каже художниця. – Я замислилась над тим, чим є чорний колір для мене. Асоціації з ним відносять у сферу містики та аскетизму. Пляма чорного кольору на полотні уособлює в моїх фантазіях глибоке озеро, яке поглинає погляд.

Henyk родом із Полтави, але живе і творить у Львові. У 2004-2010 роках навчалась у Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. З 2008 року виставляється на обласному та міжнародному рівнях. Її роботи є у приватних колекціях України і закордоном. У 2014 мала персональну виставку у Львові, а в 2015 – спільну виставку із Петром Гулиним у Луцьку. Познайомитися із творчістю та самою художницею тернополяни матимуть можливість на відкритті виставки 14 березня о 19.00 у галереї «Бункермуз», що на бульварі Тараса Шевченка, 1.

Ольга Трач