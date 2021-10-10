17 студентів-сиріт на Тернопільщині отримали сертифікати на стипендію імені Євгена Гливи, – повідомив голова благодійного фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко.

Юнаки та дівчата отримуватимуть кошти впродовж 4 місяців. Завдання програми “Стипендія Імені Євгена Гливи” — підвищити мотивацію сирітської молоді до здобуття освітніх та практичних навичок і покращити їхнє матеріальне становище, – розповів Андрій Назаренко. На Тернопільщині переможцями програми стало 17 юнаків і дівчат.

“Цього разу переможцями стали 17 студентів віком 16-22 роки із 7-ми закладів професійної, професійно-технічної, фахової передвищої і вищої освіти у місті Тернополі та області. Стипендіати отримуватимуть стипендію від фонду 4 місяці, а вже у грудні після здачі сесії можуть знову подавати документи на участь в стипендії Імені Євгена Гливи”.

Стипендійні сертифікати отримали ті студенти, які успішно пройшли всі етапи відбору та показали кращі результати в навчальній і громадській діяльності. Нагороди юнакам і дівчатам вручили у ресурсному центрі фонду “Майбутнє сиріт”.