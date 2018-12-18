У Тернополі Святий Миколай вже почав роздавати подарунки чемним діткам

18/12/2018 Розмір тексту:

Святий Миколай на Тернопільщині вже роздає подарунки дітям із малозабезпечених і багатодітних сімей, а також сиротам. У рамках акції «Миколай про тебе не забуде» пакунки отримає понад дві тисячі дітей із соціально-незахищених категорій.

Готувати подарунки помічники святого Миколая почали з 22-го листопада, – повідомила координатор акції «Миколай про тебе не забуде» Ірина Середюк. Волонтери спеціально пекли і продавали пряники, щоб зібрати кошти на подарунки.

Додамо, щоб зібрати необхідну суму для реалізації акції «Миколай про тебе не забуде», волонтери розмістили скриньки для пожертв у торгових центрах.

«Особливу подяку висловлюємо нашим партнерами, благодійникам та всім небайдужим людям, які зробили чималий вклад для акції «Миколай про тебе не забуде. 22 листопада ми розпочали збір коштів, іграшок, канцелярського приладдя та засобів особистої гігієни для подарунків дітям до Дня святого Миколая. І от настав день, коли ті подарунки отримують дітки». Завдяки допомозі багатьох небайдужих людей сотні діток відчують радість у День святого Миколая та не залишаться без подарунків», – каже Ірина Сердюк.

Нагадаємо, акція «Миколай про тебе не забуде» щорічна, її проводять за сприяння благодійного фонду «Карітас».

Софія Романська