24 – 25 грудня тернополяни солідарно з більшістю країн світу святкуватимуть Різдво.

На Театральному майдані запланована концертна програма з колядками та іншими розвагами.

Розпочинатимуться концерти 24 – 25 грудня о 17.00. У програмі – українські колядки та ще багато цікавого, – розповідає директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук.

«Під час святкування Різдва 25 грудня заплановані виступи християнських колективів, різноманітні співи, колядки. Зокрема, ми активно співпрацюємо з протестантськими церквами. Вони організовують цікаву урочисту програму на два дні. На Різдво 7 січня ми привеземо творчі колективи з області, вони виконуватимуть урочисто колядки. Також вони відтворюватимуть наші давні українські звичаї і традиції, які пов’язані зі святкуванням Різдва».

Розважальна програма на «Файному зимовому містечку-2020» запланована на кожен день майже до кінця січня. Чимало атракцій передбачено для дітей, молоді, також діють сімейні зони.

Софія Романська