Різдвяні пісні лунали на Театральному майдані міста. Тернополяни вирішили разом з більшістю країн відзначити Різдво. З цієї нагоди на головній площі міста влаштували святкування.

Тернополянка Віта Луцишин навчалася в Польщі, відтак до відзначення Різдва 25 грудня ставить позитивно.

«Польща до Різдва готується заздалегідь, а сьогодні там вже все дуже урочисто. Звісно, хочеться, щоб ми були солідарними з цивілізованим світом і разом відзначали важливі свята. А то виходить, що ми продовжуємо триматися за традиції, які об’єднують нас з Росією. Я за те, щоб відмовитися від свят 7 січня і повністю перейти на святкування 25 грудня».

У Тернополі урочиста Різдвяна програма триватиме і 25 грудня. Увечері на Театральному майдані виступатимуть музичні гурти, дитячі та молодіжні хори, – розповів співорганізатор дійства, єпископ Василь Дідушин. Святкове дійство розпочнеться о 17.00 і триватиме упродовж двох годин.

«Запрошую усіх тернополян. Разом будемо співати Різдвяні пісні. Послухаємо хорошу музику і спів наших талановитих колективів. Це гарна нагода проявити солідарність з Європою у святкуванні Різдва».

Нагадаємо, за результатами дослідження соціологічної групи «Рейтинг», підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня лише 25% українців, 64% респондентів – проти такого рішення.

Софія Романська