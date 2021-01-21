Продукти і безалкогольні напої стали дорожчими як мінімум на 1,6%.

Про це повідомили в прес службі Головного управління статистики в Тернопільській області.

Найсильніше зросла ціна на яйця-відразу на 20%. Овочі, цукор, сметана, молоко, масло, хліб, м’ясо і сало стали дорожче на 5,2-0,9%, повідомляє Znaj.ua.

Але, знизилася ціна на деякі інші продукти. Наприклад, фрукти, свинина, а також безалкогольні напої подешевшали на 1,5-0,4%.

Сигарети тепер будуть дорожче, як і сам алкоголь, а ось одяг і взуття дешевше, зрощу на 8,4 відсотка.

При цьому, тарифи на комунальні послуги абсолютно не помінялися. З одного боку це радує, а з іншого, ціна і так досить висока, тому варто чекати зниження.

В цілому ж, істотні зміни в ціні не відбулося, крім як на яйця. Щось стало трохи дорожче, а щось трохи дешевше, тому тернополяни можуть і не відчути цієї різниці в ціні.