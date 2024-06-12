У Тернополі судитимуть колаборантку, яка насильно зросійщувала школярів у Запорізькій області

Служба безпеки продовжує системну роботу з документування злочинів зрадників та колаборантів, які примусово русифікують українських школярів на тимчасово окупованих територіях України.

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали беззаперечні докази вини чергової зрадниці, яка на посаді «директора школи» допомагала окупаційній адміністрації Запоріжжя реалізовувати ворожу політику в сфері освіти.

Колаборанткою виявилася 32-річна жителька села Зеленівка Запорізької області.

До початку повномасштабного військового вторгнення росіян вона працювала вчителькою математики у місцевій загальноосвітній школі.

Після захоплення села загарбниками жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом та погодилася очолити навчальний заклад, який окупанти перейменували у «Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области «Зеленовская средняя общеобразовательная школа» Бердянского района».

Прислуговуючи окупантам, зрадниця активно впроваджувала у навчальному закладі стандарти освіти держави-агресора. Для цього вона зобов’язала підлеглих навчати та виховувати дітей російською мовою, а також запровадила обов’язкове викладання нових навчальних предметів: «история россии», «русский язык» і «литература». Також за її вказівкою всі українські підручники замінили їхніми російськими «аналогами».

З метою поширення серед учнів ворожої пропаганди, колаборантка залучала представників проросійських громадських організацій, а також змушувала школярів відвідувати «виховні» заходи, приурочені до державних свят рф.

Зрадниця силоміць нав’язувала учням навчання російською мовою, а тим батькам, чиї діти не бажали відвідувати заняття у зросійщеній школі, погрожувала позбавленням батьківських прав.

Наразі СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт із доказами вини колаборантки. За порушення ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України їй загрожує покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Оскільки обвинувачена переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, тривають комплексні заходи для її притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти нашої держави.