У Тернополі судили жінку через неправильне носіння маски в ТРЦ Подоляни. Суд визнав її винною, проте обмежився лише попередженням.

Про це повідомляють Тернопільські події за посиланням на рішення Тернопільського міськрайонного суду.

20 травня 2021року о 15.35 годині жінка перебувала в громадській будівлі в ТРЦ«Подоляни», що по вул.Текстильна,28 у Тернополі в засобі індивідуального захисту, яка щільно не закривала ніс та рот, чим вчинила адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.44-3 КУпАП.

Суд визнав жінку винною та виніс їй попередження.