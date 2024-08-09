У Тернополі судили дівчину, яку намагався зґвалтувати хлопець, бо у неї був брудний одяг

Одногрупник намагався зґвалтувати дівчину, проте поліція звинуватила саме її.

В Тернополі через “появу у громадських місцях у п’яному вигляді та брудному одязі” судили 17-річну студентку Технічного коледжу, яку намагався зґвалтувати хлопець. Попри велику кількість свідків, правоохоронці звинуватили саме дівчину через її вигляд і стан.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, передає ТСН.

В матеріалах суду зазначено, що студентка 11 червня 2024 року близько 18:00 “біля ТРЦ “Подоляни”, що в м. Тернопіль на вул. Текстильній, 28ч, перебувала у п’яному вигляді з явними ознаками алкогольного сп’яніння, а саме різким запахом з порожнини рота, а також була в брудному одязі, чим ображала людську гідність і громадську мораль, чим вчинила правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 178 КУпАП”.

Проте на суді дівчина категорично заперечила свою провину. Вона повідомила, що дійсно з одногрупниками розпивала слабоалкогольні напої. Коли всі розійшлися, один із хлопців попросив показати йому дорогу до одного з ресторанів. Студенти вирішили скоротити дорогу та піти повз закинуту будівлю. Там молодик повалив неповнолітню на землю та намагався зґвалтувати, проте дівчина почала кричати і їй на допомогу прибігли перехожі, які і викликали поліцію.

“Проте коли вона разом з поліцейськими приїхала до відділку, працівники поліції сказали їй написати в поясненнях, що вказаних обставин не було. Оскільки її мати перебуває за кордоном, а батько має іншу сім`ю, вона проживає з вітчимом. Коли вітчим приїхав до відділу поліції, нею вже були написані письмові пояснення і він не став розбиратися, що було насправді, а відтак вона підписала ці пояснення”, – сказала дівчина на суді.

Також дівчина подала заяву, в якій просила покарати її кривдника. Вона наполягала, що попередні пояснення “написані під диктовку і під тиском працівників поліції”.

Інспекторка СЮП Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області Маслюк Х.П. у судовому засіданні пояснила, що виклик до правоохоронців дійсно надійшов через вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої. На місце виїхали слідчі. Проте правоохоронці не встановлювали обставин нападу на дівчину, натомість “в її діях виявили ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 178 КУпАП, оскільки студентка перебувала в громадському місці з явними ознаками алкогольного сп`яніння та була в брудному одязі, відтак нею складено за даним фактом протокол про адміністративне правопорушення”.

Тернопільський міськрайонний суд також встановив, що в електронному рапорті Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області йшлося, що “11 червня 2024 року о 18 год. 00 хв. надійшло повідомлення від хлопця про те, що в м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28ч, поблизу ТЦ “Подоляни” в закинутій будівлі одногрупник мав намір зґвалтувати його знайому, якій 17 років. Дівчина брудна, в болоті, обставини йому невідомі, перехожі затримали цього хлопця”.

А тому суд закрив справу щодо звинувачень проти дівчини. Матеріали щодо нападу на студентку суд спрямував до Тернопільської окружної прокуратури, щоб там внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і почали слідство.

Прокурори також повинні перевірити дії працівників поліції, яких неповнолітня звинуватила в тиску на себе.