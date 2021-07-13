До 8-го вересня перебуватиме під вартою підозрюваний у стрілянині в дітей біля 27 школи.

Таке рішення ухвалив суддя міськрайонного суду Юрій Дзюбановський, продовживши термін тримання під вартою на 60 діб, повідомляє Суспільне.

Вчора мало відбутися підготовче судове засідання в цій справі, але його перенесли на 27-ме липня, бо обвинувачений не зміг поспілкуватися з адвокатом через погане самопочуття. Про це Валерій Устинов повідомив на засіданні по відеозв’язку. Його діагноз адвокат Святослав Островський не повідомив. Чоловік каже, запобіжний захід оскаржуватимуть.

“Я вважаю, що ця справа є роздутою, є тиск суспільства на суд і на правоохоронні органи. І хотів би зазначити, що в аналогічних справах приймаються рішення, щодо більш м’якого заходу запобіжного для обвинуваченого. Крім того, хочу зазначити, що утримання під вартою триває вже майже пів року, що є грубим порушенням прав і свобод Устинова, як обвинуваченого і більше того, дана практика, вона явно суперечить практикам Європейського суду з прав людини і основоположних прав громадянина України”, – Островський.

Батько Максима Капустяника, який отримав травми через постріли, розповів, як почувається його син.

“На даний момент ми робимо все можливе. Проходимо і реабілітацію в Тернополі, івже відвідували “Охматдит”, їздили на консультації. Далі буде Трускавець, маємо їхати на реабілітацію. Більше 30-ти дробин знаходиться в тілі дитини досі. Він робить все, що потрібно, ходить, бігає, старається жити нормальним життям”, – каже батько Ярослав Капустяник.

Нагадаємо, за версією слідчих, 21 січня 2021 року підозрюваний Валерій Устинов, перебуваючи в своїй квартирі, вистрелив у малолітніх дітей, які були на стадіоні школи. Через це двоє хлопців отримали вогнепальні поранення. Речниця міськрайонного суду Анна Мостецька каже, чоловіка підозрюють за 1 частиною 121статті ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження та 4 частиною 296 статті ККУ – хуліганство. За це передбачено ув’язнення до 8-ми років, розповіла речниця суду.