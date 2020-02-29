«Сім’я на скелі» – рух під такою назвою стартував у Тернополі. Його ініціатори працюють з молоддю, а також з парами, які перебувають у шлюбі. В пріоритеті – поліпшення стосунків, а відтак збереження сімей від розлучень.

Спільноту «Сім’я на скелі» створили, щоб привернути увагу до проблеми великої кількості розлучень, а також нещасливих родин, – розповідає ініціатор сімейного руху на Тернопільщині Іван Мудрий. Також активісти популяризують традиційні сімейні цінності.

«Рух «Сім’я на скелі» базується на двох важливих моментах: важливість правильної основи та цінність успішного досвіду. Ми створили дві спільноти у мережі Фейсбук, а також у вайбері, щоб працювати з сім’ями. Ми готові працювати і з тими, хто перебуває у шлюбі, а також і з тими, хто тільки планує створити сім’ю. Наша ціль – допомагати сім’ям покращувати їхні відносини, також ми створюємо майданчики, де сім’ї можуть якісно проводити час. Наразі у нас в пріоритеті проведення свята батьківства, щоб підвищити рівень відповідальності чоловіків».

Додамо, цього навчального року у тернопільських школах почали викладати предмет «Основи сім’ї». Втім, у міністерки освіти і науки Ганни Новосад є зауваження щодо цього предмету, відтак чи продовжать його наступного року, питання залишається відкритим.

Софія Романська