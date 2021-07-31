У Тернополі створили ще один пункт масової вакцинації

Третій пункт масової вакцинації створили у Тернополі. Діятиме він у торговому центрі на вул. Текстильній 28. Отримати щеплення від COVID-19 тут зможуть всі охочі із 9.00 до 16.00.

У цьому пункті масової вакцинації щеплення проводять американською вакциною Moderna. Як зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, для імунізації попередньо реєструватися непотрібно, діятиме порядок живої черги.

“Щеплення від COVID-19 американською вакциною Moderna можуть отримати всі охочі у пункті вакцинації, що на вулиці Текстильна, 28ч. Закликаємо усіх пройти безкоштовну вакцинацію, оскільки ми розуміємо, що ніхто не застрахований від хвороби, особливо із настанням осінньо-зимового періоду, нової хвилі і нових штамів вірусу. Графік роботи центру — щодня із 9-ї до 16-ї години. Вакцина Moderna — така ж сама, як і Pfizer, але її умови зберігання не -75 градусів, а – 20 градусів”.

Додамо, на Тернопільщині діє 11 центрів та 57 пунктів вакцинації населення. Загалом від COVID-19 вже імунізувалося майже 120 тис. осіб.