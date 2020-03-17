Першу Наглядову раду при комунальному закладі створили у Тернополі. Працюватиме вона при Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола.

«Положення про Наглядову раду Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола та її персональний склад» затвердили на сесії міської ради 13 березня.

Начальниця управління освіти і науки Ольги Похиляк зазначила, що Галицький коледж є комунальним закладом, тому при ньому діятиме Наглядова рада. У прийнятому документі вказано, що утворили її з метою здійснення нагляду за управлінням майном Галицького коледжу, додержанням мети його створення та розгляду шляхів перспективного розвитку закладу, надання допомоги його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, забезпечення ефективної взаємодії закладу освіти з органами державного управління, місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку вищої освіти. Термін повноваження Наглядової ради Коледжу становить п’ять років.

До складу Наглядової ради Коледжу увійшли п’ятеро осіб. Головою став Калаур Іван Романович, народний депутат України 9 скликання, доктор юридичних наук, професор; заступником голови – Корчак Тетяна Станіславівна, начальник управління економіки, промисловості та праці; секретарем – Сум Ірина Михайлівна, заступник начальника управління освіти і науки – начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти. І ще є двоє членів Наглядової ради: Демкура Тарас Володимирович, кандидат економічних наук, віце-президент Міжнародної торгової палати, власник торгового центру «Атріум» та Чубак Тетяна Леонідівна, директор з розвитку ТРЦ «Подоляни», Президент благодійного фонду «Подоляни».

Наглядова рада Коледжу не втручається в компетенцію директора Коледжу щодо управління навчальним закладом. Натомість здійснює громадський контроль за діяльністю Коледжу. Також має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Коледжу подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, статутом Коледжу, контрактом, має інші завдання та повноваження.

Ольга Трач

Фото із сайту Галицького коледжу