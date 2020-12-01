У Тернополі розроблено інтерактивну карту (дашборд), на якій кожен житель міста може переглянути суму заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги від комунальних підприємств «Тернопільводоканал» та «Тернопільміськтеплокомуненерго».
Сучасна інтерактивна панель показує суму боргу як мешканців багатоквартирних будинків, так і нежитлових приміщень.
Карта складається з трьох блоків, кожен з яких містить у собі інформаційне зведення, а саме: назву вулиці, номер будинку та суму боргу.
Станом на 10 листопада 2020 року сума заборгованості за надані послуги водопостачання КП «Тернопільводоканал» у багатоквартирні будинки складає більше 14 млн грн, а сума боргу по нежитлових будинках – більше 26 тис. грн.
Ознайомитися з інтерактивною картою тернополяни можуть за посиланням https://cutt.ly/dhlbhW9.
Здійснити оплату за надані комунальні послуги можна через сайти, що приймають платежі, зокрема http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти.
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