У Тернополі створили карту заборгованості за житлово-комунальні послуги

У Тернополі розроблено інтерактивну карту (дашборд), на якій кожен житель міста може переглянути суму заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги від комунальних підприємств «Тернопільводоканал» та «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Сучасна інтерактивна панель показує суму боргу як мешканців багатоквартирних будинків, так і нежитлових приміщень.

Карта складається з трьох блоків, кожен з яких містить у собі інформаційне зведення, а саме: назву вулиці, номер будинку та суму боргу.

Станом на 10 листопада 2020 року сума заборгованості за надані послуги водопостачання КП «Тернопільводоканал» у багатоквартирні будинки складає більше 14 млн грн, а сума боргу по нежитлових будинках – більше 26 тис. грн.

Ознайомитися з інтерактивною картою тернополяни можуть за посиланням https://cutt.ly/dhlbhW9.

Здійснити оплату за надані комунальні послуги можна через сайти, що приймають платежі, зокрема http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти.