Нове комунальне підприємство створили у Тернополі. Займатиметься воно вихованням юних футболістів.

Про утворення Дитячо-юнацької спортивної школи «Футбольна академія «Тернопіль» йшлося на сорок шостій сесії міської ради.

– Даним рішенням ми створюємо нову дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджуємо її статут, вносимо зміни в назву існуючої ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту, – пояснив депутатам Микола Круть, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури. – Тепер вона називатиметься ДЮСШ з ігрових видів спорту. Затверджуємо її статут. Відповідно, закриваємо відділення футболу у старій школі тому, що створюється спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа. Тренери з футболу, які там працювали будуть прийняті по контракту у нову школу.

Депутат Михайло Ібрагімов, голова Тернопільської міської федерації футболу, зазначив, що для цієї установи виділили достатньо коштів на модернізацію матеріальної бази, модернізували стадіон, створили штучні футбольні майданчики. Зараз же потрібно міняти нові методологічні підходи у самому тренувальному процесі і створення такої школи якраз дозволяє вирішити це питання.

У нас зараз діє школа ігрових видів спорту, – сказав Сергій Надал, міський голова. – Є звернення футбольних активістів, батьків, федерації футболу щодо того, що вони незадоволені, як розвивається футбол, що не приділяється належна увага. Їхня пропозиція: покращити тренувальний процес, тренувальну базу, залучати спонсорів, відомих у футболі людей тощо. Шляхом виділення з однієї юридичної особи ми створюємо дві окремі. У місті є попит на заняття футболом і є незадоволеність якістю роботи діючого комунального закладу, тому пропонується змінити його формат, щоб у нас після 6-8 класу дітей не забирали в спортивні інтернати зі Львова та інших міст, а щоб вони продовжували навчатися у Тернополі. Насправді, це великий ризик, але сподіваюсь, що він буде виправданий.

Після короткого обговорення цього проекту рішення, депутати підтримали створення Футбольної академії «Тернопіль».

Ольга Трач

Фото із сайту Тернопільської міської ради