Кулінарний клуб «Смак успіху» створили у Тернополі при благодійному фонді «Карітас». Відтепер відомі успішні люди вчитимуть малечу готувати різні страви.

Відвідувати заняття кулінарного клубу можуть всі охочі. Хлопчики і дівчатка тут зможуть весело і з користю проводити час, – зазначає учасник дійства Олександр Хома. Оскільки працюватиме клуб у новому оригінальному форматі.

«Це справді потрібна та цікава ініціатива. Відомі та успішні люди зможуть разом з малечею готувати улюблені страви. І не лише готувати, але й спілкуватись та ділитись власними секретами успіху. Сьогодні під час заняття ми познайомились; приготувати хрумке італійське печиво «Біскоті» та корисне пісне вівсяне печиво; поділились власними думками та мріями, і звичайно ж пообіцяли один одному, досягнути поставленої мети».

Кулінарні заняття для юних тернополян організовуватимуть регулярно. Щоразу до приготування страв долучатимуться успішні люди, які ділитимуться не лише власними кулінарними вміннями, а й шляхом досягнення поставлених цілей.

Софія Романська