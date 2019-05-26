У Тернополі розпочали роботу над створенням єдиного електронного Реєстру громади.

Для цього картотеки з інформацією про місце реєстрації громадян ЖЕКи, ОСББ, інші установи та організації, які обслуговують житловий фонд Тернопільської міської територіальної громади, повинні передати управлінню державної реєстрації Тернопільської міської ради. Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

– Щоб створити Реєстр Тернопільської міської територіальної громади, який ми реалізовуємо в рамках концепції розвитку електронного урядування, ЖЕКи, ОСББ, інші установи та організації, які обслуговують житловий фонд, повинні підготувати для передачі картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, – розповіла Мар’яна Зварич, начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації. – Відповідно до прийнятого рішення, утворено комісію з приймання-передачі картотек з питань реєстрації фізичних осіб. Алгоритм передачі вже обговорено, робота розпочнеться після прийняття рішення на сесії про виділення коштів та проведення тендерних процедур. До 15 червня комісія має скласти перелік підприємств, які будуть передавати картотеки та затвердити графік прийому-передачі картотек і почнемо наповнювати Реєстр громади. Плануємо, що реєстр громади завершимо наповнювати восени.

У міській раді зазначають, що після створення електронного Реєстру громади жителям не потрібно буде ходити у ЖЕКи, щоб отримати довідку з місця проживання. Також у міськраді паралельно проводять аудит щодо скасування частини довідок, отримання яких було обов’язковим.

Ольга Трач