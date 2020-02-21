#Місто_проти – під такою назвою у Тернополі стартує акція з протидії наркотиків, ініційована міською радою спільно з громадською організацією «Спасіння».

Досвідчені фахівці, які свого часу успішно позбулися згубної звички та уже понад 20 років займаються реабілітацією алко- та наркозалежних людей, безкоштовно надаватимуть консультації рідним та близьким тернополян, які опинилися в залежності від алкоголю чи наркотичних речовин, та проводитимуть різнопланові профілактичні заходи серед школярів та студентів.

Також в рамках акції #місто_проти, у Тернополі буде створено штаб з координації дій для попередження вживання та недопущення розповсюдження наркотичних засобів.

До слова, у Тернополі проживає велика кількість осіб, які у минулому мали проблеми з наркотиками, проте після проходження реабілітації зараз є зразковими громадянами, відповідальними платниками податків, успішними роботодавцями, активними громадськими діячами, хорошими сім’янинами та прийомними батьками для дітей-сиріт, і тд.

Номери телефонів для запитань та консультацій:

0 (98) 548 27 54 – Андрій

0 (97) 241 95 66 – Наталя