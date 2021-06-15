Другий етап Всеукраїнської дитячо-юнацької патріотичної гри «Сокіл» («Джура») розпочався у Тернополі. У поєдинках змагається 15 команд.

Гра об’єднала школярів з усієї області. Поєдинки передбачають інтелектуальні та спортивні випробування. Учасники демонструють знання з історії, вчаться працювати в команді та змагаються у кмітливості та винахідливості.

«Це найбільша військово-патріотична гра, яка відбувається у нашій області. Діти випробовують себе у різних видах змагань. Є таке змагання як «Рятівник», збирання і розбирання автомата, стрільба з дрібнокаліберної гвинтівки. Для старших складніші завдання, для молодших простіші, але не менш цікаві. Це один із найкращих національних патріотичних виховних заходів. Гра передбачає інтелектуальні та спортивні змагання. Школярі вивчають історію української державності, визвольний рух українського козацтва», – відзначив директор Тернопільської школи допризовної підготовки Валерій Бондар.

Серед завдань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) – виховання юних патріотів України на засадах козацько-лицарської духовності та здорового способу життя.