«Інклюзивне мистецтво» – проект під такою назвою реалізовують у Тернополі учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Упродовж року діти з інвалідністю, віком від 12 до 17 років, займатимуться різними видами мистецтва.

Заснувала проект «Інклюзивне мистецтво» тернополянка, координакторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Вона розповіла, що протягом року у Тернополі збиратимуться діти з інвалідністю для корисного проведення часу.

«Ми сьогодні стартували, а наш проект триватиме протягом року. Щиро дякуємо нашим молодим людям за відважність і бажання навчатися, дякуємо і нашим майстрам Богдану Боденчуку та Лілії Потоцькій за терплячість і наполегливість. Завдяки багатьом небайдужим людям, діти з інвалідністю можуть розвиватися, отримувати нові знання, звички, соціалізацію».

У програмі проекту – ряд різноманітних занять: від приготування їжі до живопису. Діти займатимуться двічі на тиждень протягом року.

Софія Романська