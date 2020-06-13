Купальний сезон розпочався у Тернополі. Біля ставу відпочиває чимало людей. Більшість купається у водоймі та засмагає.

Тернополянка Ольга Гуменюк прийшла з дітьми відпочити біля ставу. Жінка переконана, що перебувати на сонці і біля води безпечно.

«Думаю, що стільки ультрафіолету коронавірус не витримає. Ми зберігаємо дистанцію між іншими людьми, ні з ким не контактуємо. У воді купаємося, оскільки чули, що її стан відповідає нормі. Дітям дуже подобається. І взагалі наша «Циганка» виглядає цілком достойно, красиве місце для відпочинку».

На «Циганці» і Дальньому пляжі працюють рятувальні пости. Тут щодня чергує по два рятувальники. «Буйками ми визначили безпечні зони для купання, підготували територію. Проведено обстеження та очищення дна акваторії біля пляжу «Циганка» від сторонніх предметів.

Забезпечуємо роботу санвузлів. Був проведений аналіз води, результати відповідали вимогам. Тобто у ставі можна купатися, а також перебувати на пляжі біля водойми. Відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України, необхідно дотримуватися соціальної дистанції», – розповів заступник начальника КП «Об’єднання парків, культури і відпочинку міста Тернополя» Тарас Дячун.

Не рекомендують відвідувати пляж людям із хронічними захворюваннями та особам після 60 років.

Софія Романська

Фото Антона Марчевського