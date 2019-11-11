«Місяць жіночого здоров’я» розпочався в обласному центрі.

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До четвертого грудня тернополянки можуть пройти безкоштовні обстеження. На реалізацію проекту з міського бюджету виділили п’ятдесят тисяч гривень. Кошти підуть на засоби, необхідні для обстеження.

Ініціювала «Місяць жіночого здоров’я» у Тернополі депутат міської ради Наталія Шоломейчук. За її словами, чимало жінок в обласному центрі нерегулярно обстежується. Як наслідок – виявлення тяжких недуг на пізніх стадіях.

«Планувала акцію давно, але реалізувати вдалося тільки тепер. У рамках цієї акції жінки можуть безкоштовно обстежитися у гінеколога, здати необхідні аналізи. Також при потребі можна безкоштовно пройти УЗД і комп’ютерну томографію. Щоб взяти участь у цій акції, жінка повинна отримати у нас відповідний флаєр і піти з ним до реєстратури лікувального закладу. Там треба повідомити про обстеження у рамках «Місяця жіночого здоров’я».

Учасниць акції «Місяць жіночого здоров’я» чекають з восьмої до дванадцятої години у лікувально-діагностичному центрі на Руській 47, а також у жіночих консультаціях на вул. Купчинського 14 та на Замковій 10.

Софія Романська