У Тернополі стартували змагання за кубок Шухевича

01/03/2019 Розмір тексту:

Спортивно-патріотичні змагання на честь Романа Шухевича стартували у Тернополі. Такі поєдинки відбуваються щороку на початку березня. Упродовж змагань вшановують пам’ять українського героя Романа Шухевича.

Реєстрацію команд для участі у змаганнях вже завершили, – повідомила організаторка Леся Голик. Відтак на спортивно-патріотичних змаганнях за Кубок Шухевича силами мірятиметься сім команд. Це представники молодіжних громадських та студентських організацій. До участі запрошували всіх охочих. Команди змагатимуться з улюблених видів спорту Романа Шухевича, а це – стрільба, скелелазіння, різноманітні інтелектуальні ігри. Поєдинки триватимуть майже до середини березня.

Нагадаємо, спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» заснували у 2001 році. Під час поєдинків представники молодіжного середовища знайомляться та здружуються. А загалом дружні спортові зустрічі на Тернопільщині відбуваються щороку на початку березня заради вшанування пам’яті Романа Шухевича, головного командира УПА «Тараса Чупринки», який героїчно загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року у с. Білогоща поблизу Львова.

Софія Романська