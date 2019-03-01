У Тернополі стартували змагання за кубок Шухевича

01/03/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Спортивно-патріотичні змагання на честь Романа Шухевича стартували у Тернополі. Такі поєдинки відбуваються щороку на початку березня. Упродовж змагань вшановують пам’ять українського героя Романа Шухевича.

Реєстрацію команд для участі у змаганнях вже завершили, –  повідомила організаторка Леся Голик. Відтак на спортивно-патріотичних змаганнях за Кубок Шухевича силами мірятиметься сім команд. Це  представники молодіжних громадських та студентських організацій. До участі запрошували всіх охочих. Команди змагатимуться з улюблених видів спорту Романа Шухевича, а це – стрільба, скелелазіння, різноманітні інтелектуальні ігри. Поєдинки триватимуть майже до середини березня.

Нагадаємо, спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» заснували у 2001 році. Під час поєдинків  представники молодіжного середовища знайомляться та здружуються. А загалом дружні спортові зустрічі на Тернопільщині відбуваються щороку на початку березня заради вшанування пам’яті Романа Шухевича, головного командира УПА «Тараса Чупринки», який героїчно загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року у с. Білогоща поблизу Львова.

Софія Романська

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,337 / 12.16m