Спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» проходять у Тернополі. У різних видах спорту змагається десять команд, які представляють громадські організації краю.

Змагання приурочені головному командиру УПА Роману Шухевичу. Він героїчно загинув п’ятого березня 1950-го року. Відтак турніри на його честь у Тернополі триватимуть до п’ятого березня, – зазначає співорганізаторка Романа Павлюк. Беруть участь у поєдинках представники студентських та шкільних організацій міста.

«Кубок імені Романа Шухевича офіційно відкритий, 10 команд-представників громадських організацій змагаються у різних видах спорту. Це змагання передбачає перш за все популяризацію спорту серед молоді та тімбілдінг громадських організацій. Варто зазначити, що Роман Шухевич – видатна постать для наслідування, це патріот, генерал армії УПА, чудовий спортсмен, бізнесмен та всебічно розвинена людина».

У Тернополі такі змагання проводять десятий рік поспіль. Турніри покликані об’єднати молодь навколо цінностей здорового способу життя та патріотизму.

Софія Романська