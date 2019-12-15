Міжнародний турнір з греко-римської боротьби зібрав у Тернополі понад три сотні спортсменів. Приїхали на змагання команди борців з Білорусі та Молдови, а також з різних областей України.

Триватимуть змагання протягом двох днів. Поєдинки проходять у спортивному залі Тернопільської третьої загальноосвітньої школи, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя.

«Стартував XIX Міжнародний турнір з греко-римської боротьби, пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту В.Д. Дем‘яного. У турнірі змагається понад 300 спортсменів із всієї України та команди з Білорусі та Молдови. Проходять змагання у Тернополі – вул. Грушевського, 3 (спортивний зал ЗОШ №3)».

Поєдинки відбуваються у різних вікових категоріях, переможці представлятимуть Україну на змаганнях за кордоном.

Софія Романська