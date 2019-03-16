Перший тур західноукраїнської ліги за програмою “Дитяча легка атлетика” розпочався у Тернополі. Змагання відбуваються у спортивній залі педагогічного університету. Серед учасників – команди з Ужгорода, Луцька, Івано-Франківська, Хмельницького, Тернополя.

Західноукраїнську лігу за програмою «Дитяча легка атлетика» організовують вдруге, – каже директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. Це командні змагання, у складі кожної – 6 осіб.

«Це перший тур західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика». А загалом цього року заплановано провести три тури таких змагань. Другий тур має розпочатися 5 квітня, і він відбудеться у Хмельницькому і третій тур – в Івано-Франківську, змагання заплановані на 19 квітня».

Західноукраїнська ліга з дитячої легкої атлетики покликана популяризувати цей вид спорту, а також залучати дітей до активності і здорового способу життя.

Софія Романська