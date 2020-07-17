“Шкільний портфелик” – благодійну акцію під такою назвою розпочали у тернопільському благодійному фонді “Карітас”. Волонтери планують зібрати шкільне приладдя для дітей із потребуючих родин.

Акція “Шкільний портфелик” триватиме протягом липня. Долучитися до благодійності можуть всі охочі, – каже співорганізаторка Аліна Муц. До “Карітасу” можна приносити різноманітне канцелярське приладдя. “Запрошуємо небайдужих долучитися до благодійної акції «Благородний вибір» та стати партнерами акції «Шкільний портфелик-2020». Ти подаруєш посмішку іншому, а найголовніше — зробиш добру та важливу справу! Акція триватиме з 1 по 31 липня. Тому радимо не баритися й поспішити. Давай допомагати разом!”.

Таку акцію у Тернополі проводять 23—тій рік поспіль. Цього року волонтери планують зібрати двісті пакунків із шкільним приладдям. Вручать їх дітям із малозабезпечених, багатодітних родин, переселенців, учасників ООС, а також сім’ям, що потерпіли від епідемії коронавірусу.

Софія Романська