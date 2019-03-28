Сьогодні стартує відкритий Чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики. У змаганнях всеукраїнського рівня участь братиме більше ста спортсменів з різних регіонів України. Вони виборюватимуть Кубок майстра спорту України Інги Шкарупи.

Відкриття Чемпіонату заплановане на 14.00. Як повідомили організатори, у змаганнях братимуть участь збірні команди, у кожній – по десять спортсменів.

«Зареєстровані учасники з Хмельницького, Рівного, Львова, Харкова, Білої Церкви, Тернополя. Команди складатимуться з десяти спортсменів. Це збірні команди, які представлятимуть різні міста».

Додамо, Чемпіонат зі спортивної гімнастики триватиме у Тернополі упродовж двох днів. Такі змагання проводять в обласному центрі дев’ять років поспіль. Вони присвячені тернопільській спортсменці Інзі Шкарупі, майстру спорту міжнародного класу та бронзовій призерці світу. За результатами змагань будуть відібрані спортсмени, що представлятимуть Україну на міжнародному рівні.

Софія Романська