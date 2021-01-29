У Тернополі стартує найбільший в Україні інвестиційний проєкт для громадських будівель

28 січня відбулася передтендерна зустріч із потенційними учасниками тендерного процесу в рамках реалізації проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» під головуванням заступника міського голови Владислава Стемковського.

У рамках даної зустрічі проведено коротку презентацію технічних вимог та процедури закупівлі за правилами Європейського Інвестиційного Банку, а також потенційні учасники відвідали окремі об’єкти.

Нагадуємо, що отримати тендерну документацію та озвучити свої питання потенційні учасники можуть надіславши письмове звернення на електронну адресу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології gkge@ukr.net.